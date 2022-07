Quase 38 mil pessoas vão utilizar o nome social no título de eleitor

O pedido para inclusão do nome social no título de eleitor é feito pelo site do TSE, mas para as eleições deste ano não há mais tempo. O prazo terminou em maio.

São Paulo tem a maior fatia desse eleitorado: 10 mil eleitores trans e travestis pediram a mudança no título no estado. Em segundo lugar, está o Rio de Janeiro, seguido por Minas Gerais, Bahia e Ceará.

Dos usuários de nome social, mais de 20 mil se identificam com o gênero feminino e mais de 17 mil com o masculino.

