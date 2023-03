'Quando sair, Sapato vai precisar rever comportamentos', diz família do lutador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Familiares de Cara de Sapato usaram a rede social do atleta para pedir desculpas para a mexicana Dania pelas atitudes do lutador no BBB 23. Na festa da última madrugada, ele imobilizou a mulher e a beijou. Parte do público na internet pediu pela expulsão dele e de MC Guimê após supostos casos de assédio.

"Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos", diz trecho inicial do comunicado.

"Quando sair da casa e vir essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados", encerra a nota.

Na festa, Guimê também foi acusado de tocar o corpo de Dania, inclusive no bumbum e no seio da mexicana. Em determinado momento, ela tira a mão dele de seu corpo. Esses fatos fizeram com que a cantora Lexa, mulher de Guimê, se pronunciasse. Ela disse que não estava bem com a situação.

Alface e Bruna tentaram alertar o funkeiro de que ele estava abusando da bebida e passando do limite. Ricardo chegou a dizer para Dania que "a mulher desse cara é a mais braba do Brasil", como se quisesse lembrar o amigo que ele é casado, e Griphao mais de uma vez tentou tirar Guimê de perto da nova confinada.