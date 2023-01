Qual a música que Aline Wirley canta para MC Guimê no BBB 23?

A brincadeira de Aline com Guimê acabou viralizando na casa. Devido ao sucesso com os participantes, na terça-feira (17) o cantor deu uma palhinha da música enquanto todos os brothers estavam na piscina.

O trecho faz parte da música "País do Futebol", de MC Guimê e Emicida. Lançada para a Copa do Mundo de 2014, a canção também foi abertura da novela "Geração Brasil" (Globo).

Algumas vezes, quando cruzava com o cantor na casa, a integrante do Rouge repetia o refrão: "No flow, por onde a gente passa é show. Fechou, e olha onde a gente chegou".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nos primeiros dias de BBB 23 (Globo), Aline Wirley se destacou durante conversas com MC Guimê por cantar o verso de uma das músicas do rapper.

