Qual foi a reação dos peões ao descobrirem a desistência de Deolane?

As peoas do grupo A foram arrumar as coisas de Deolane no quarto e Pétala se revoltou: "A ganhadora do programa saiu por falcatrua! A ganhadora desse programa! Ela segurou a Fazenda nas costas por três meses, três meses! Todo mundo sabe que ela ia ganhar, todo mundo sabe que esse programa é dela. Todo mundo sabe! E ela segurou esse programa sozinha".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.