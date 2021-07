Publicitário morre após comer ingerir comida japonesa

Segundo o G1, a família acredita que José Roberto tenha sofrido reação alérgica devido ao camarão na comida. Parentes relataram que o homem passou mal logo que começou a ingerir o alimento, e correu ao banheiro do quarto. Foi ouvido um barulho de queda e tentaram abrir a porta do banheiro, mas ela estava trancada.

