PT recorre ao Supremo para barrar Copa América no Brasil

A polêmica sobre o Brasil sediar a Copa América, já fez com que o Partido dos Trabalhadores (PT), se posicionasse contra o torneio, já suspenso na Argentina e na Colômbia. O maior argumento para questionar a realização do torneio no Brasil é a situação da pandemia de covid-19, que segue com números altos.

O deputado federal petista, Alexandre Padilha, afirmou que já conversou com a presidente nacional do partido, para que o PT acione o Supremo Tribunal Federal (STF), com objetivo de barrar a competição.