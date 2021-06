PSOL vai pedir cassação de deputado Ricardo Barros após denúncias na compra da Covaxin

No twitter, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) afirmou que Barros " cometeu ato de corrupção por agir em favor da Precisa Medicamentos no contexto de contrato fraudulento da Covaxin".

De acordo com o IG, durante o depoimento à CPI da Covid, nesta sexta-feira (25), o deputado Luis Miranda (DEM-DF) afirmou que Barros pressionou pela assinatura de um contrato com supostas irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin.

O PSOL anunciou que vai pedir a cassação do mandato do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR).

