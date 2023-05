Psicólogo mata namorada a facadas, faz transmissão ao vivo e acaba morto pela polícia

A jovem foi encontrada morta em um dos cômodos, e com ferimentos de faca no pescoço. A polícia também apreendeu a arma do policial que atirou, a faca usada pelo suspeito e um microtubo de cocaína.

Um psicólogo, de 43 anos, dono de uma clínica terapêutica, matou a namorada a facadas, fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais e acabou morto pela polícia ao resistir a prisão, nesta sexta-feira (19), no apartamento onde morava, no bairro Vila Alba, em Araçatuba (SP).

