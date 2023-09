Psicólogo é acusado de estuprar paciente durante atendimento em consultório

No dia do crime, a vítima teria mandado mensagem para o psicólogo dizendo que estava em crise e precisava conversar. Como já tinha passado o horário do expediente, o psicólogo pediu para a paciente ir até a casa dele. Em um determinado momento, ele fez uma massagem nela durante o atendimento.

Um psicólogo foi preso após ser acusado de estuprar uma paciente, de 50 anos, durante o atendimento em um consultório que funcionava na casa dele. Ele foi preso na terça-feira (5) após ser denunciado durante uma palestra, mas o crime teria ocorrido em agosto no município de Feijó, no Acre.

