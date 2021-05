PSDB vai ao STF para que Bolsonaro use máscara e respeite distanciamento

O pedido deve ser avaliado pelo ministro Edson Fachin. Segundo o PSDB, "em flagrante desvio de finalidade" nos atos e nas ações de governo, o presidente desrespeita as orientações dadas pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa no que se refere ao combate à pandemia e incentiva a desobediência das mesmas pela população.

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para determinar que o presidente Jair Bolsonaro cumpra as medidas de prevenção contra a covid-19, evitando a disseminação do vírus, sob pena de multa.

