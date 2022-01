Próximos lotes da Pfizer serão efetivos contra a Ômicron, diz Queiroga

As vacinas contra a covid-19 dos próximos lotes da Pfizer já serão efetivas contra a variante Ômicron. Foi o que informou o ministro da Saúde Marcelo Queiroga, neste sábado (15), em João Pessoa, onde nasceu. Ele participou de um ato de vacinação no Hospital da Universidade Federal da Paraíba. Queiroga lembrou que os contratos com o laboratório Pfizer totalizam trezentos milhões de doses de imunizante contra a covid. E lembrou que na segunda-feira (17) fará um ano que a primeira pessoa recebeu a vacina aqui no Brasil. O ministro também destacou que a partir de fevereiro, graças à parceria com o laboratório britânico AstraZeneca, o Brasil vai começar a fabricação do IFA, ingrediente básico da vacina. Com isso, o país poderá abrir mão de cerca de 30 milhões de doses, que seriam doadas pelo convênio internacional Covax Facility, distribuído pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Queiroga ressalta que atualmente já são 336 milhões de doses aplicadas no país; e destaca a posição que o Brasil ocupa no cenário mundial, em relação à imunização da covid. O ministro apontou ainda a queda em 90% no número de óbitos pela covid no Brasil, nos últimos meses, mas se disse preocupado com o ritmo da vacinação de adultos em alguns estados da região Norte, como o Pará; e no Nordeste, citando o Maranhão.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.