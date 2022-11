Provas do Enem serão aplicadas neste domingo para 3,4 milhões de estudantes

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começa a ser aplicado neste domingo (13) e os estudantes farão provas de linguagens e ciências humanas, além da redação. Cerca de 3,4 milhões de estudantes estão inscritos para o exame e terão cinco horas e meia para responder a todas as questões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.