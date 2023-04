Prova do Líder é disputada nesta quinta-feira

O BBB 23 está entrando em sua reta final. A partir de agora, quem for coroado Líder, não terá mais sua própria festa no reality.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (5), os brothers disputam a décima terceira Prova do Líder do BBB 23 (Globo). Conforme a programação da emissora, a prova da liderança está prevista para começar às 22h50 (horário de Brasília). Por sua vez, o programa ao vivo deve iniciar por volta das 22h25.

