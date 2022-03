Prorrogada lei que suspende despejos durante a pandemia de Covid-19

Barroso manifestou preocupação sobre o cenário pós-pandemia e fez um apelo para que o Congresso decida sobre as políticas fundiária e habitacional. O ministro defendeu a criação de um regime de transição, para evitar que a retomada das reintegrações de posse crie uma crise humanitária no Brasil. De acordo com ele, mais de 132 mil famílias estão ameaçadas de despejo em todo o país.

A lei que suspende despejos e desocupações durante a pandemia de covid-19 foi prorrogada até o dia 30 de junho. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e tinha validade até esta quinta-feira, dia 31 de março. A decisão de aumentar o prazo em 90 dias foi do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e vale para áreas urbanas e rurais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.