Prorrogação do auxílio emergencial é descartado pelo Governo

O depósito de parcelas do auxílio emergencial deverá ser encerrado neste mês após o governo liberar uma assistência durante a pandemia do coronavírus neste ano.

De acordo com o R7, o governo Bolsonaro estuda incluir ao menos 6 milhões de pessoas no programa Bolsa Família para tentar melhorar a situação dessas pessoas, segundo levantamentos iniciais do Ministério da Economia. Atualmente, 14,2 milhões de famílias recebem o benefício.

Para melhorar a situação desses informais que não estarão em programas assistenciais, o governo também aposta em medidas de inserção no mercado de trabalho, como, por exemplo, a Carteira Verde e Amarela, que desburocratiza e barateia contratações.

O presidente Bolsonaro não aceitou propostas que mexeriam em outros benefícios para criar o novo programa e prometeu "cartão vermelho" para quem tocasse no assunto.