Proprietários rurais têm até sexta para entregar a declaração do ITR

O valor do imposto pode ser pago em até quatro parcelas mensais, sendo que nenhuma pode ter o valor menor do que R$ 50. imposto abaixo de R$ 100 deve ser pago em cota única. Tanto o pagamento em uma só vez quanto o da primeira parcela devem ser feitos até o último dia do prazo de entrega da declaração.

O contribuinte deve elaborar a declaração por meio do Programa Gerador da Declaração do ITR que está disponível na página da Receita Federal e deve transmiti-la através da internet.

Devem preencher essa declaração do ITR pessoas e empresas que são proprietárias rurais do domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural. Quem perder o prazo está sujeito a multa de 1% ao mês ou uma fração de atraso sobre o imposto devido. A multa será lançada de ofício.

