Promotor de Justiça apoiador de causas antidrogas é preso com cocaína em casa

O promotor de Justiça do Paraná, de nome não revelado, que apoia causas antidrogas, foi preso com cocaína dentro de casa durante a Operação Custodes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em Curitiba.

De acordo com informações da polícia, o caso aconteceu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, em um bairro de luxo. Ao entrarem na residência, os investigadores encontraram cocaína em cima de pratos na cozinha do promotor.

Segundo a polícia, além da droga também foram apreendidos cartões de crédito, livro e marcadores de cocaína. O caso corre em segredo de justiça.