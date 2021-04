Projeto na Alerj quer revogar honraria concedida a Jairinho

Nesta quarta-feira (28), foi publicado no Diário Oficial do governo do estado do Rio, um projeto para revogar a medalha Tiradentes do vereador de Dr. Jairinho (sem partido).

Segundo o G1 Rio de Janeiro, o projeto foi protocolado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) no dia 12 de abril.

A medalha Tiradentes é uma honraria para pessoas que prestaram serviços relevantes ao estado do Rio. O parlamentar, que está preso por causa da morte do enteado, Henry Borel, de 4 anos, recebeu a medalha em 2007.

O projeto, de autoria do deputado Noel de Carvalho, vai passar pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas e depois vai a plenário para ser votado.