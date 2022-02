Projeto de Lei que legaliza jogos de azar será votado na Câmara

No caso do bingo, o texto permite a prática em entidades filantrópicas, igrejas e Santas Casas.

O Projeto de Lei que legaliza jogos de azar no Brasil será colocado em votação nesta quarta-feira (22) na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira (PP), admitiu que não há acordo sobre o tema, mas que pretende ainda assim colocar em pauta a matéria. Ele é a favor da legalização dos jogos de azar como jogo do bicho, bingos, apostas on-line e cassinos em resorts.

