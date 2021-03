Projeto de lei prevê vacinação em casa para idosos a partir de 60 anos

O projeto de lei (PL 642/2021) proposto pelo senador Telmário Mota (Pros-RR) prevê vacinação contra a covid-19 em domicílio para os idosos a partir de 60 anos. A ideia é evitar o deslocamento e longas filas de idosos, em postos de saúde.

De acordo com a Agência Senado, o senador citou um estudo em que 53% das internações hospitalares por covid-19 no Brasil seriam de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Ele também menciona as estimativas de que a taxa de letalidade dessa doença seria de quase 15% para os idosos acima de 80 anos e de cerca de 8% para a faixa de 60 a 79 anos de idade, em contraste com os 2,4% calculados para a população geral.

O PL também prevê que "o serviço de saúde, público ou privado, responsável pela vacinação adotará as medidas sanitárias indicadas para evitar a disseminação da doença no domicílio [do idoso a partir de 60 anos] quando da aplicação da vacina e providenciará o descarte adequado do material utilizado".

Ainda não há data prevista para a apreciação dessa matéria.