Professora grita com aluno e debocha: 'Minha casa tem 6 banheiros, e a tua?'

Uma professora identificada como Ana Karla gritou com um aluno, de 17 anos, dentro da sala de aula e chegou a debochar sobre as condições de vida do rapaz. Em um vídeo, ela aparece aos berros e diz: "Minha casa tem 6 banheiros, e a tua?".

Professora grita com aluno em sala de aula e debocha pic.twitter.com/hgsamycidu — Babilônia (@hamudaniel19) December 23, 2022

O caso aconteceu no início deste mês durante uma aula de geografia no Colégio Estadual São Sepé, na Região Central do Rio Grande do Sul. A mãe do menino relatou em entrevista ao G1, que a professora comentou sobre um cheiro incomum dentro da sala de aula, e no dia em questão a escola ofereceu cachorro quente aos alunos, o que poderia explicar o cheiro.

Posteriormente, o jovem se levantou e foi até o lixo, próximo a professora. Ana Karla então questionou o rapaz sobre porque ele teria cheirado ela, e o estudante negou: "Por que eu faria isso? Tenho mais o que fazer" e retornou para a cadeira. Entretanto, a educadora iniciou uma discussão.

No vídeo, é possível ver o momento dos gritos. "Minha casa tem 6 banheiros, quantos tem a tua?", disse. "Quantas casas tu tem? Quantas? Quantos apartamentos na praia tu tem? Quantos carros tu tem?", disse aos berros.

Em seguida, o menino responde: "Agora tu é melhor que eu porque tu tem mais casas e mais coisas?". A educadora retruca e chama o estudante de "recalcado".

A professora foi afastada de suas funções e a unidade escolar decidiu instaurar um procedimento administrativo para investigar o caso. A mãe do aluno, que é empregada doméstica, procurou um advogado.