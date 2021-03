Professora e filha morrem no mesmo dia vítimas da Covid-19

De acordo com o G1 Santa Catarina, A professora Doralina de Fátima Siqueira Leal, de 43 anos, morreu 1h46 e a filha Ana Carla Leal, de 27 anos, às 14h20, no Hospital Beatriz Ramos, que fica no Vale do Itajaí.

Mãe e filha morreram na segunda-feira (29), em um intervalo de 12 horas no mesmo hospital em Indaial, em Santa Catarina. Ambas foram diagnosticadas com Covid-19, precisaram ficar entubadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não resistiram às complicações da doença.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.