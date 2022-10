Professor morre após quebrar pescoço durante mergulho em praia

O professor de voleibol, Marcio de Oliveira Martins, morreu após quebrar o pescoço durante um mergulho na Praia Grande, no Rio de Janeiro, na tarde de domingo (9).

Márcio estava mergulhando quando uma onda o arrastou fazendo com que ele batesse a cabeça na areia e acabou quebrando o pescoço.

Salva vidas do Corpo de Bombeiros resgataram o professor e o encaminharam para um hospital, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACPMS) lamentou a morte do professor, que é do Mato Grosso do Sul. “Prestamos nossa singela homenagem, exaltando o importante papel que desempenhou na luta por uma educação pública de qualidade”.

Márcio também recebeu homenagem do Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região - Mato Grosso do Sul (CREF11/MS). "Marcinho era professor de voleibol, bem atuante no Estado. Os conselheiros, diretoria e toda a equipe do CREF11/MS se solidarizam com amigos e familiares neste momento de muita dor”.