Professor é preso suspeito de forçar alunos a fazerem sexo entre si e estuprá-los

Todas as vítimas eram homens e alunos do professor. Além de docente em uma escola municipal, o homem também dava aulas de futebol para alguma das crianças e dos adolescentes. Ele pedia que os meninos buscassem a "bola" para o jogo em sua residência, quando usava o momento para os abusos, afirmou a polícia.

De acordo com o Uol, a investigação aponta que o suspeito levava as crianças para sua residência e lá os obrigava a manter relação sexual com ele e entre si.

Um professor de 50 anos foi preso nesta quinta-feira (30), em Uruaçu, Goiás, suspeito de estupro de vulnerável e exploração sexual de alunos. Ele estava escondido no banheiro da casa de uma das suas irmãs no momento da prisão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.