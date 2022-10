Produtos alimentícios recém lançados devem conter a nova rotulagem a partir de domingo

A nova rotulagem passa a valer apenas para produtos lançados no mercado a partir de 9 de outubro. Para os alimentos que já estão à venda, as empresas tem 12 meses para trocar o modelo das embalagens.

As novas regras foram determinadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O coordenador de padrões de regulação de alimentos da Anvisa, Tiago Rauber, explica que as mudanças são necessárias porque a atual tabela é de difícil compreensão.

As tabelas ainda precisam ser padronizadas, com letra mais legível, de cor preta e com fundo branco. A quantidade de cada um dos nutrientes deve ser medida por 100 ml ou 100 gramas de forma que o consumidor possa comparar os alimentos.

