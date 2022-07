Procurador e promotor que acumularem processos terão salário ‘turbinado’ em 11%

O benefício, segundo decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), poderá ser concedido a todos os integrantes do MP no Brasil. O pedido do MP de Contas ainda será apreciado pelo Tribunal da Contas da União (TCU).

O Ministério Público da União pediu ao Tribunal da Contas da União (TCU), nesta segunda-feira, 18, a extinção do pagamento de um auxílio por acúmulo de processos a procuradores e promotores do Ministério Público. A decisão acontece após a revelação que o "penduricalho" poderá aumentar em até R$ 11 mil os contracheques de procuradores e promotores sob justificativa de que estão sobrecarregados de trabalho.

