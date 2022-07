Procurador defende ‘obrigação sexual’ de mulheres e associa feminismo a ‘transtorno mental’

Em dos dos trechos da mensagens, o procurador associa o feminismo a problemas familiares. "A feminista normalmente é uma menina que teve problemas com os pais no processo de criação e carrega muita mágoa no coração. Normalmente é uma adolescente no corpo de uma mulher. Desconhece uma literatura de qualidade e absorveu seus conhecimentos pela televisão e mais recentemente pela internet”.

"Não é o caso de cobrar e exigir que a mulher faça sexo. É dá ensejo a se for reiterado [a falta de sexo] ao pedido de divórcio. Eles querem, na verdade, dizer que estou defendendo estupro de mulheres. Claro, se defendesse, seria uma incitação ao crime, mais do que quebra de decoro, seria caso de ação penal pública", disse a TV Globo.

As declarações teriam sido enviadas a uma lista interna do MPF. Em sua defesa, o procurador disse que o comentário foi para levantar o debate sobre monogamia.

