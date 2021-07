Procurador da AGU é preso após quebrar a perna de esposa durante discussão

De acordo com o UOL, durante uma discussão do casal, o procurador teria dado um chute na perna da esposa, que caiu no chão. O adolescente ainda tentou defender a mãe, mas levou um soco no rosto. Em seguida, o garoto conseguiu segurar o padrasto até a chegada dos seguranças do condomínio.

