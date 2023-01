Procurado por ataques em Brasília, empresário pula da janela de casa para não ser preso

"Dia 8, aqui, domingo. Mostrando que o poder emana do povo. Estamos aqui tomando tiro de borracha, gás lacrimogêneo, mas mostrando que essa p* é nossa! (...) É guerra! Quer ser comandado por comunista? Vem pra guerra!", disse Raif no vídeo.

Raif é o sócio-administrador de um restaurante em Alto Paraíso de Goiás. Ele é um dos oito alvos de mandado de prisão preventiva, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. No dia dos ataques, 8 de janeiro, o empresário publicou fotos e vídeos em suas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.