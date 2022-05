Procons são orientados a multar Apple e Samsung por venda de celulares sem carregadores

A Secretaria Nacional do Consumidor orientou as unidades do Procon no país a iniciarem processos administrativos contra Apple e a Samsung pela venda de celulares sem carregadores.

De acordo com o secretário nacional do consumidor, Rodrigo Roca, "a não inclusão dos carregadores dá um lucro de US$ 6,5 bilhões só para a Apple".

Em março de 2021, o Procon de São Paulo multou a Apple em R$ 10,5 milhões em razão da retirada dos carregadores da compra do aparelho. Em Fortaleza o Procon multou a Samsung em R$ 26 milhões e o Ministério da Justiça indicou que os Procons do resto do país tomassem medidas semelhantes.