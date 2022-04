Primeiro medicamento para tratamento da Covid-19 será ofertado pelo SUS

O Ministério da saúde anunciou o primeiro medicamento para tratar a Covid-19, o Baricitinibe, que será ofertado no SUS após decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), que recomendou o uso do medicamento.

"O medicamento baricitinibe será disponibilizado para tratamento de pacientes adultos hospitalizados que necessitam de oxigênio por máscara ou cateter nasal. O baricitinibe já tem registro no Brasil para o tratamento de artrite reumatoide ativa moderada a grave e dermatite atópica moderada a grave", informou o ministério.

A medicação age sobre o sistema imune, auxiliando no processo de recuperação de quadros inflamatórios. Ele diminui a ação da interleucina-6, substância ligada ao surgimento de reações inflamatórias causadas por doenças que ocorrem em nível elevado nos casos graves da Covid.

Estudos indicam que o uso do medicamento reduz em 38% o potencial de mortalidade no tratamento. A empresa explicou que o uso do medicamento foi aprovado em mais de 70 países, inclusive no Brasil, sendo usado para tratamento de artrite reumatóide.