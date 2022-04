O eclipse ocorrerá próximo ao pôr do sol por volta das 18h da tarde e a cobertura não chegará a 7%. Para observar o fenômeno será preciso estar em um lugar alto e com boas condições climáticas

O primeiro eclipse solar do ano ocorre neste sábado (30) e poderá ser visto no Brasil apenas por quem mora no extremo sul do Rio Grande do Sul.

