Primeira sucuri amarela mutante do mundo é encontrada na Amazônia

Ela havia sido encontrada no Centro da cidade por populares e levada por policiais ambientais para Centro de Herpetologia da Amazônia, onde permanece em recinto, contribuindo com estudos sobre o fenômeno.

De acordo com o biólogo Afonso Meneses, o que mais chama atenção nesse caso é o fato da cobra chegar à vida adulta, sobrevivendo mesmo com um padrão de cores que dificulta a camuflagem na floresta. O animal registrado mede cerca de 2,5 metros e pesa sete quilos.

O primeiro registro do mundo de uma anaconda mutante foi feito em Belém, no Pará. O animal, ao invés de ter a cor verde, tem a pele clara.

