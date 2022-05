PRF admite uso de gás lacrimogêneo em homem que morreu em Sergipe

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), admitiu que os agentes que estavam durante a abordagem, que resultou na morte de Genivaldo Jesus, que possuía transtornos mentais, usaram gás lacrimogênio e spray de pimenta. O caso aconteceu na quarta-feira (25), em Sergipe. Na ocasião, os policiais o trancaram no porta-malas da viatura e o sufocaram.

POLĪCIA TORTURA E MATA

HOMEMA LUZ DO DIA EM SERGIPE. UM HOMEM COM PROBLEMAS MENTAIS

GRITA DE DESESPERO NO PORTA-MALAS DO CARRO DA PRF EM UMBAÚBA-SE, hoje 25, O HOMEM FOI SUFOCADO NO PORTA-MALAS COM GÁS LACRIMOGÊNEO

PELOS POLĪCIAIS. Fonte: oaossergipano @MidiaNINJA@GloboNews pic.twitter.com/WGUwMdrhMz