Prevent Senior não deve sair do mercado de planos de saúde, diz ANS

Antes do depoimento de Paulo Rebello, o relator Renan Calheiros anunciou que mais quatro pessoas passam a ser investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito: Marcos Tolentino da Silva, Danilo Trento, Otávio Facuri e o blogueiro Allan Lopes dos Santos. Ao todo, já são 36 pessoas investigadas pela CPI da Pandemia do Senado.

Paulo Rebello afirmou que, a partir do dia 14 deste mês, a ANS vai enviar um diretor técnico para acompanhar as atividades da Prevent Senior. O depoente também garantiu que a Agência está investigando a conduta da operadora, mas com o cuidado de não prejudicar os quase 500 mil beneficiários. Para ele, não existe o objetivo de tirar a operadora do mercado neste momento.

