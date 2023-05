Prestes a decolar, turbina de avião da Gol pega fogo e aeroporto fecha por 1h; vídeo

Prestes a decolar, turbina de avião da Gol pega fogo pic.twitter.com/Ow3JTNYLgF — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 5, 2023

Prestes a decolar, a turbina de um avião da Gol pegou fogo no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4). As pistas ficaram fechadas das 17h27 às 18h26.

Um vídeo feito por uma passageira mostra o momento em que o avião se posiciona na pista para a decolagem e de repente acontece uma pequena explosão em uma das turbinas. O voo GOL 2040 tinha destino a Porto Alegre.

Após a situação, o aeroporto suspendeu as operações devido a detritos deixados na pista pela aeronave que apresentou falhas. Ninguém se feriu. Após a limpeza do local, o serviço foi retomado.

Em nota, a empresa informou que irá acomodar os passageiros nos próximos voos. "A GOL informa que o voo G3 2040 desta quinta-feira (04/05) operando a rota Rio de Janeiro (SDU) para Porto Alegre (POA) às 17h20, teve a decolagem interrompida após ser constatada uma falha técnica no motor 2. A decisão foi tomada no início da corrida em baixa velocidade nos primeiros metros da pista do aeroporto Santos Dumont", diz a nota da companhia aérea.