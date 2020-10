Presos que têm liberdade condicionada a fiança podem ser soltos

O Supremo Tribunal Federal confirmou nesta quarta-feira (14), que todos os presos do país que dependam apenas de fiança para serem soltos, devem ter liberdade provisória concedida, independentemente de o valor ter sido pago.

Segundo um site do sistema Globo, a decisão foi tomada em abril motivada pela pandemia do coronavírus, a pedido da Defensoria Pública, e determinada nesta quarta pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão vale apenas para quem teve a liberdade condicionada ao pagamento de fiança, mas seguiu preso por não ter depositado o valor definido.