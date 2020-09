Preso no Bangu, Sergio Cabral posta foto com candidatos à prefeitura do RJ

O ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral, que está preso no Complexo Penitenciário de Bangu, postou uma foto em um perfil do Instagram ao lado de três ex-aliados: Benedita da Silva (PT), Delegada Martha Rocha (PDT) e Eduardo Paes (DEM) – todos são candidatos à prefeitura da capital fluminense neste ano. No entanto,

De acordo com informações da revista Veja, as fotos foram postadas no perfil "Cabral Fatos e Ideias", neste domingo (27). A conta é administrada por um filho e pela defesa do ex-governador, condenado a mais de 300 anos graças à Lava Jato e preso desde 2016.

Sérgio Cabral está preso desde 2016 após ser condenado a mais de 300 anos na Lava Jato.