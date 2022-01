Presidente faz pronunciamento e critica restrição a quem não quer se vacinar contra Covid

O presidente Jair Bolsonaro fez seu pronunciamento em rede nacional na noite desta sexta-feira (31), e criticou restrições a quem não deseja se vacinar contra a Covid-19, além disso, culpou governadores de estados pela crise na economia. Bolsonaro disse que discorda do passaporte vacinal ou qualquer restrição a pessoas que não tomaram a vacina contra o coronavírus. Ele ainda culpou governadores e prefeitos pela crise econômica durante a pandemia, por terem adotado isolamento e lockdown.

