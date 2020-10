Presidente do STF decide que André do Rap deve voltar para cadeia

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux acolheu o pedido da Procuradoria Geral da República, e solicitou que André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, volte imediatamente para a cadeia, de onde havia saído na manhã deste sábado (10), após habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Mello.

André do Rap é apontado pela polícia como um dos líderes da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), e de acordo com um site do sistema Globo, foi descrito pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, como ‘risco efetivo'.

Ainda segundo apuração do site, Fux afirmou na decisão que a soltura "compromete a ordem e a segurança públicas", por se tratar de paciente "de comprovada altíssima periculosidade" e com "dupla condenação em segundo grau por tráfico transnacional de drogas".

O ministro diz ainda que o investigado tem "participação de alto nível hierárquico em organização criminosos.

O suposto líder saiu ainda pela manhã de um presídio de segurança máxima e seguiu para o Maringá, no Paraná, onde um avião já o aguardava. A Polícia já começou a fazer as buscas e há possibilidades de André ter ido para o Paraguai.