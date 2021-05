Presidente do Senado recebe primeira dose da vacina contra a covid-19

“Mesmo vacinado, continuarei seguindo todas as recomendações para a prevenção do vírus. Da mesma forma, continuarei trabalhando incansavelmente no Congresso Nacional para garantir a vacinação de todos os brasileiros”, comentou o senador, na nota enviada por sua assessoria.

Em nota, Rodrigo Pacheco afirmou que continuará seguindo as recomendações das autoridades sanitárias, como o uso de máscaras, a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel e o respeito ao distanciamento social.

Pacheco tem 44 anos de idade. Segundo seus assessores, ele já tinha se cadastrado previamente no portal da prefeitura de Belo Horizonte e, pela manhã, compareceu a um dos postos drive thru montados na capital mineira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.