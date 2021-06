Presidente do Senado, Pacheco lamenta morte de ex-senador José Paulo Bisol

“Referência na luta pelos direitos humanos, Bisol participou ativamente da política brasileira no período de redemocratização. Nossos sentimentos à família e amigos”, declarou nas redes sociais. Além dele, o senador Jaques Wagner (BA) afirmou que Bisol sempre será como um “lutador pela democracia e pelos direitos humanos”. De acordo com a Agência Senado, José Paulo foi advogado, professor, escritor, desembargador e ex-secretário de Justiça do Rio Grande do Sul. A trajetória política começou como deputado estadual, pelo MDB, de 1983 a 1987; e depois como senador, de 1987 a 1995. Em 1989, Paulo Bisol foi candidato a vice-presidente pelo PSB na chapa do ex-presidente Lula.

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, lamentou a morte do ex-senador José Paulo Bisol, em Porto Alegre, aos 92 anos, por falência múltipla dos órgãos.

