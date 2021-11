Presidente do INSS Leonardo José Rolim Guimarães é exonerado

O presidente do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) Leonardo José Rolim Guimarães foi exonerado do cargo e quem assume seu lugar é o superintendente regional Sudeste do instituto José Carlos Oliveira, que era. A troca foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira e publicada na edição desta sexta-feira (5) do Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o G1, Rolim continua no INSS como secretário de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência (ele já ocupou esse cargo antes de ser presidente), no lugar de Narlon Gutierre Nogueira, que foi dispensado.