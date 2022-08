Presidente do Inep afirma que cadernos de provas do Enem já estão prontos

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Carlos Moreno, afirmou nesta sexta-feira (05) que os cadernos de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano já estão prontos. A declaração ocorreu durante a entrevista para o programa A Voz do Brasil.

Ainda de acordo com Moreno, as provas já foram montados em ambiente seguro e as mídias digitais já estão prontas para serem enviadas para a gráfica na próxima semana.

As provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro para o público em geral e 10 e 11 de janeiro para a população privada de liberdade.