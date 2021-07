Presidente da OAB critica André Mendonça: 'Uma vergonha'

De acordo com a Folha de São Paulo, Santa Cruz rebateu. "Quem agradece a líderes religiosos por sua indicação não merece ser nomeado". "Tudo que o Brasil não precisa é de uma guerra religiosa. (O ministro Luiz) Fux é o primeiro presidente judeu do STF sem que ninguém fale disso. Uma vergonha a exploração da religião para ser ministro do STF”, finalizou.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, criticou André Mendonça por declaração religiosa em publicação de resposta após ser indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.