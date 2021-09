Presidente da Câmara diz que Brasil não pode tolerar gasolina a R$ 7 e gás a R$ 120

O Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, criticou a política usada pela Petrobras para reajustar o valor dos combustíveis no pais. “O fato é que o Brasil não pode tolerar gasolina a quase R$ 7 e o gás a R$ 120˜, disse Lira no Twitter nesta terça-feira (28).





Lira também criticou o diretor da estatal, Cláudio Mastella que relatou estudar com “carinho” um aumento de preços diante desse cenário. “Tenho certeza que ele é bem pago para buscar outras soluções que não o simples repasse frequente, comentou o deputado.



Outras criticas forma feitas pelo parlamentar em relação ao dólar persistir num patamar alto e junto com a valorização do barril de petróleo a pressão no preço dos combustíveis é insustentável.



De acordo com Lira, alternativas para evitar novos aumentos vão ser apresentadas em discussão no Colégio de Líderes nesta quarta-feira (29).

“A Câmara dos Deputados está fazendo seu dever de casa para o país retomar a economia respeitando os limites fiscais e sendo responsável em todas as suas sinalizações para o mercado”, completou Lira.