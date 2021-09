Presidente da Caixa testa positivo para Covid-19; O 4° da comitiva

Guimarães integrou a comitiva que esteve com o presidente Jair Bolsonaro, em Nova York. Ele é o quarto do grupo a contrair o vírus.

"Informo a todos que testei positivo para COVID-19. Ficarei em quarentena seguindo todos os protocolos médicos. Já tomei as duas doses de vacina e comecei a tomar os remédios do protocolo. Também estava em isolamento desde quando chegamos dos EUA, na 4f de manhã. Na 2f passada realizei um teste e o resultado foi negativo. Não estou com nenhum sintoma e continuarei trabalhando daqui de casa. Um abraço e obrigado pelas mensagens", escreveu.

