Presa pela morte de Isabella Nardoni, Anna Carolina Jatobá deixa presídio

Em março de 2008, Isabella, que tinha 4 anos na época, morreu após ser asfixiada e jogada da janela do apartamento do pai, no sexto andar de um prédio, em São Paulo. O casal nega ter cometido o crime.

Após a decisão da 2ª Vara das Execuções Criminais de Taubaté, Jatobá deixou a Penitenciária Feminina I de Tremembé, no Vale do Paraíba, por volta das 19h45.

