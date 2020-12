Prêmio da Mega-Sena acumula e promete pagar R$ 46 milhões nesta quarta

Acumulada há 6 concursos, o prêmio da Mega-Sena promete pagar uma bolada de R$ 46 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas no sorteio que acontece nesta quarta-feira (16). O concurso 2.328 está marcado para acontecer às 20h (horário de Brasília), no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Para concorrer, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custará R$ 4,50.