Prefeitura entrega seda para maconha e preservativos a usuários de drogas e ação viraliza

A Prefeitura de Itajaí, em Santa Catarina, distribuiu kits com seda para maconha, lubrificante íntimo e camisinha para usuários de drogas.

A ação repercutiu nas redes sociais nesta semana e faz parte da pauta do Ministério da Saúde para redução de danos para usuários de entorpecentes.

Especialistas defendem a importâncias da campanha, pois um usuário de crack, por exemplo, pode substituir o vício por maconha. Nesse caso, eles usam seda para maconha que não causa danos pulmonares.

Nos anos 90, Itajaí ficou no topo do ranking de casos de AIDS no Brasil, por isso a distribuição de preservativos.

Em dezembro de 2022, a cidade estava em 38º no lugar no ranking, sendo que não houve qualquer caso de transmissão vertical do HIV, segundo a prefeitura.